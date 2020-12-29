Произведенную в Казахстане российскую вакцину экспортировать не будут

Впрочем, после того, как большая часть Казахстана прививку получит, можно задуматься и о поставках за рубеж.

Вакцину "Спутник V", произведенную в Казахстане экспортировать не будут, сообщает zakon.kz.

Как передает КТК, Минздрав заявил об этом официально.

"Спутник V" уже производят на фармзаводе в Караганде. В ближайшее время выпустят не меньше 2 миллионов доз. Их планируют использовать для внутриреспубликанских нужд.

Массовая вакцинация в Казахстане начнется в феврале 2021 года. В первую очередь вакцину получат медики, педагоги, правоохранители, студенты и пациенты из группы риска.

Впрочем, экспорт вакцины возможен в будущем. Но только после того, как большая часть населения получит прививку.

Пока те мощности, которые может позволить себе производить "Карагандинский фармацевтический комплекс", она будет использована для вакцинации в РК. В случае наличия возможности у производителя производить вакцину на экспорт, я думаю, российский фонд ФПИ и "Карагандинский фармкомплекс" примут решение, - объяснил зам. председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Нурлыбек Асылбеков.

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