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Левандовский и Осака - названы лучшие спортсмены года по версии СМИ

Победители определились по итогам голосования, в котором приняли участие 422 работника СМИ из 116 стран.

Фото : aipsmedia.com29 декабря 2020, 23:28

Польский футболист мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский и японская теннисистка Наоми Осака признаны лучшими спортсменами 2020 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), передает zakon.kz.

Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.

У футбольного форварда немецкого клуба "Бавария" (Мюнхен) Левандовского 620 очков. Он опередил семикратного чемпиона "Формулы-1" британца Льюиса Хэмилтона - 546 очков и 20-кратного победителя теннисных турниров Grand Slam испанца Рафаэля Надаля - 378.

У женщин с еще более явным преимуществом победила японская теннисистка Наоми Осака - 526 очков. Далеко позади мировая рекордсменка в тройном прыжке в закрытых помещениях Юлимар Рохас из Венесуэлы (331) и еще одна теннисная легенда Серена Уильямс (327).

Победители определились по итогам голосования, в котором приняли участие 422 работника СМИ из 116 стран.

Ранее Левандовского уже назвали лучшим футболистом года.


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