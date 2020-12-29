Левандовский и Осака - названы лучшие спортсмены года по версии СМИ

Победители определились по итогам голосования, в котором приняли участие 422 работника СМИ из 116 стран.

Польский футболист мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский и японская теннисистка Наоми Осака признаны лучшими спортсменами 2020 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), передает zakon.kz.

Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.

У футбольного форварда немецкого клуба "Бавария" (Мюнхен) Левандовского 620 очков. Он опередил семикратного чемпиона "Формулы-1" британца Льюиса Хэмилтона - 546 очков и 20-кратного победителя теннисных турниров Grand Slam испанца Рафаэля Надаля - 378.

У женщин с еще более явным преимуществом победила японская теннисистка Наоми Осака - 526 очков. Далеко позади мировая рекордсменка в тройном прыжке в закрытых помещениях Юлимар Рохас из Венесуэлы (331) и еще одна теннисная легенда Серена Уильямс (327).

Победители определились по итогам голосования, в котором приняли участие 422 работника СМИ из 116 стран.

Ранее Левандовского уже назвали лучшим футболистом года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!