Алматинский патрульный обезвредил вооруженного мужчину

Правонарушителем оказался гражданин Узбекистана.

В двенадцатом часу ночи 29 декабря на пульт 102 позвонила жительница одного из домов по улице Великолукская в Алматы и сообщила о том, что квартирант угрожает ей ножом, передает zakon.kz.

Экипаж патрульной полиции "Гранит-8" выехал на место происшествия.

На улице находился вооруженный ножом мужчина. На требования полицейских не реагировал.

Выждав момент, один из патрульных старший сержант Кемелов, применив прием самбо, сбил мужчину с ног и вместе с напарником обезвредил его.

Правонарушителем оказался гражданин Узбекистана, 1972 года рождения. Его действия квалифицируются по статье 293 УК РК.

Установлено, что фигурант пребывал в стране с нарушением миграционного законодательства. Сейчас он задержан, - говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции города Алматы.

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