Алматинский патрульный обезвредил вооруженного мужчину
Правонарушителем оказался гражданин Узбекистана.
Фото : Пресс-служба Департамента полиции города Алматы30 декабря 2020, 01:06
В двенадцатом часу ночи 29 декабря на пульт 102 позвонила жительница одного из домов по улице Великолукская в Алматы и сообщила о том, что квартирант угрожает ей ножом, передает zakon.kz.
Экипаж патрульной полиции "Гранит-8" выехал на место происшествия.
На улице находился вооруженный ножом мужчина. На требования полицейских не реагировал.
Выждав момент, один из патрульных старший сержант Кемелов, применив прием самбо, сбил мужчину с ног и вместе с напарником обезвредил его.
Правонарушителем оказался гражданин Узбекистана, 1972 года рождения. Его действия квалифицируются по статье 293 УК РК.
Установлено, что фигурант пребывал в стране с нарушением миграционного законодательства. Сейчас он задержан, - говорится в сообщении пресс-службы Департамента полиции города Алматы.
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