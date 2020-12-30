В США обнаружили "британский" штамм коронавируса

Новый щтамм коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, обнаружен в США в штате Колорадо, следует из заявления губернатора штата Джареда Полиса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Сегодня мы обнаружили первый случай (заражения - ред.) штаммом COVID-19 B.1.1.7, тем же вариантом, который был обнаружен в Великобритании, - написал Полис в Twitter.

Согласно заявлению, заболевший мужчина не был в поездках в последнее время.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

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