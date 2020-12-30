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В сломанном автобусе в мороз: 37 человек спасли на трассе Алматы-Оскемен

Все пассажиры были эвакуированы.

Фото : 24kz30 декабря 2020, 07:13

Вечером 29 декабря на трассе "Алматы-Оскемен" сломался коммерчески автобус с пассажирами, сообщает zakon.kz.

Транспорт вышел из строя на 414 км. автодороги "Алматы-Оскемен" в пути следования по маршруту "Алматы-Урджар".

Силами сотрудников ДЧС Алматинской области на автомашине Урал "Вахтовка", из салона автобуса были эвакуированы в г.Саркан 37 пассажиров (все взрослые). Жертв и пострадавших нет, эвакуированные в медицинской помощи не нуждались, - говорится в сообщении пресс-службы.

На место вызова выезжали: ДЧС Алматинской области (4 сотрудника на 2 ед. техники), дежурная бригада Трассово-медико спасательного пункта г.Саркан (3 работника и 1 ед. техники), бригада скорой медицинской помощи г.Саркан (3 работника и 1 ед. техники), районный отдел полиции (3 сотрудника и 1 ед.).

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Публикация от Almatyobl_tjd (@almatyobl_tjd)


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