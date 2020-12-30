Рост числа заражений коронавирусом вновь зафиксирован в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 726 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 726 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 107
город Алматы - 81
город Шымкент - 6
Акмолинская область - 54
Актюбинская область - 5
Алматинская область - 61
Атырауская область - 60
Восточно-Казахстанская область - 48
Жамбылская область - 15
Западно-Казахстанская область - 43
Карагандинская область - 40
Костанайская область - 60
Кызылординская область - 3
Мангистауская область - 11
Павлодарская область - 65
Северо-Казахстанская область - 58
Туркестанская область - 9
Всего в стране выявлены 153 925 заболевших.
В Казахстане 1 047 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 96,
в городе Алматы - 163,
в Акмолинской области - 65,
в Актюбинской области - 2,
в Алматинской области - 20,
в Атырауской области - 32,
в ВКО - 193,
в Жамбылской области - 168,
в ЗКО - 33,
в Карагандинской области - 63,
в Костанайской области - 101,
в Кызылординской области - 1,
в Мангистауской области - 5,
в Павлодарской области - 94,
в Туркестанской области - 11.
Всего в стране выздоровели – 141 731 человек от COVID-19.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!