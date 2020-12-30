Рост числа заражений коронавирусом вновь зафиксирован в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 726 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 726 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 107

город Алматы - 81

город Шымкент - 6

Акмолинская область - 54

Актюбинская область - 5

Алматинская область - 61

Атырауская область - 60

Восточно-Казахстанская область - 48

Жамбылская область - 15

Западно-Казахстанская область - 43

Карагандинская область - 40

Костанайская область - 60

Кызылординская область - 3

Мангистауская область - 11

Павлодарская область - 65

Северо-Казахстанская область - 58

Туркестанская область - 9

Всего в стране выявлены 153 925 заболевших.

В Казахстане 1 047 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 96,

в городе Алматы - 163,

в Акмолинской области - 65,

в Актюбинской области - 2,

в Алматинской области - 20,

в Атырауской области - 32,

в ВКО - 193,

в Жамбылской области - 168,

в ЗКО - 33,

в Карагандинской области - 63,

в Костанайской области - 101,

в Кызылординской области - 1,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 94,

в Туркестанской области - 11.

Всего в стране выздоровели – 141 731 человек от COVID-19.

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