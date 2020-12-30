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Девушка похитила сбережения со счета пенсионерки в Темиртау

По словам пенсионерки, она взломала мобильное приложение.

Фото : Polisia.kz30 декабря 2020, 08:08

Девушка похитила сбережения со счета пенсионерки в Темиртау, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

27 декабря в Старогородской отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области обратилась 72-летняя жительница города. Пенсионерка рассказала, что неизвестный, взломав мобильное приложение, похитил с ее счета 90 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую – 25-летнюю девушку, которая дала признательные показания. Выяснилось, она мошенница со стажем – ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.


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