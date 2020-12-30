По словам пенсионерки, она взломала мобильное приложение.

Девушка похитила сбережения со счета пенсионерки в Темиртау, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

27 декабря в Старогородской отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области обратилась 72-летняя жительница города. Пенсионерка рассказала, что неизвестный, взломав мобильное приложение, похитил с ее счета 90 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую – 25-летнюю девушку, которая дала признательные показания. Выяснилось, она мошенница со стажем – ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!