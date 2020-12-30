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В Казахстане от коронавируса продолжают лечиться более 22 тысяч человек

В тяжелом состоянии находятся 257 пациентов.

Фото : inbusiness.kz30 декабря 2020, 09:25

Межведомственная комиссия по нераспространению Covid-19 опубликовала информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией и пневмонией в Казахстане на 30 декабря, передает zakon.kz.

На 30 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 070 человек (9 920 КВИ+ и 12 150 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 072 пациента, на амбулаторном уровне – 16 998 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 257 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 45 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 41 пациент.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19:

На 28 декабря 2020 года зарегистрировано 170 случаев заболевания, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровели 89 человек.

С 1 августа зарегистрировано:

Заболевших- 45 630, случаев с летальным исходом - 498, всего выздоровели – 32 982 человека.


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