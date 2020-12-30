Жестокая драка в Алматы: пинал по голове и животу

Видео драки записал и выложил кто-то из жильцов дома.

В одном из алматинских дворов произошла жестокая драка, предположительно в Аксае-1, передает zakon.kz.

Видео драки записал и выложил кто-то из жильцов дома. Оно появилось в соцсетях.

Кто-то из участников драки кричит: "Убью!"

Еще один участник драки с разбегу ударил ногами лежачего парня по голове и животу.

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