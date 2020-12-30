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Казахстанские дипломаты будут получать надбавки к пенсиям

В стране законодательно закрепят понятие "ветеран дипломатической службы".

Фото : inform.kz30 декабря 2020, 11:00

Мажилис одобрил поправки в закон о дипломатической службе Республики Казахстан, направленные на повышение социальной защиты казахстанских дипломатов, передает корреспондент zakon.kz.

Так, в целях повышения социальной защиты ветеранов дипломатической службы предлагается закрепить в законе понятие "ветеран дипломатической службы Республики Казахстан".

К данной категории будут отнесены лица, достигшие пенсионного возраста и имеющие общий трудовой стаж не менее 25 лет, в том числе 15 лет работы в органах дипломатической службы Казахстана. При этом ветеранам дипломатической службы, занимавшим должность Чрезвычайного и полномочного посла или Постоянного (Полномочного) представителя при международных организациях, либо имеющим дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посла, ежемесячно будет выплачиваться денежная выплата в порядке и размерах, определяемых Правительством, - сообщил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на пленарном заседании Мажилиса.

Для проведения фундаментальных и научно-прикладных исследований в сфере мировой политики и экономики предлагается включить в систему органов дипломатической службы научные заведения. Предлагаемые нововведения повысят статус Института внешнеполитических исследований, подведомственного Министерству иностранных дел, и позволят закрепить основные направления его деятельности.

Также предлагается ввести понятие "дипломатическая почта" и наделить Правительство, МИД и другие государственные органы функциями по планированию, комплектованию, оформлению и обеспечению доставки дипломатической почты.

Принимая во внимание особенности дипломатической службы, к гражданам, желающим поступить на работу в МИД, вводится требование по обязательному владению иностранным языком. Также норма, гарантирующая персоналу дипслужбы, ранее направленному на работу в международные организации от Республики Казахстан, трудоустройство в МИД без проведения конкурсных процедур, - добавил глава внешнеполитического ведомства.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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