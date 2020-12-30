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Курс доллара перестал расти, а евро подорожал

Со вчерашнего дня курс доллара не изменился.

Фото : yandex.kz30 декабря 2020, 11:14

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 420,46 тенге (- 0,04), передает zakon.kz.

На вчерашних утренних торгах курс доллара был таким же. А вот евро существенно подорожал.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 421,2-422,7 тенге, евро – 516-519 тенге, рос. рубль - 5,68-5,75 тенге.

Между тем мировые цены на нефть повысились на торгах.

Так, февральские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,56%, составив $48,28 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 0,43% — до $51,45 за баррель.


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