Глава МВД обратился к казахстанцам

В канун праздников будут усилены меры безопасности.

В министерстве внутренних дел сделали заявление, сообщает zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба ведомства, в соответствии с приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева в канун предстоящих праздников личный состав органов внутренних дел Казахстана переводится на усиленный вариант несения службы.

Полицией проводится комплекс мероприятий по обеспечению правопорядка, безопасности и спокойствия граждан, а также предупреждению правонарушений и преступлений.

Для своевременного реагирования на сообщения о правонарушениях в дни праздничных мероприятий задействовано максимальное количество полицейских автопатрулей, на улицах увеличится плотность пеших нарядов полиции.

Принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения и защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

Для предотвращения несчастных случаев проводятся проверки по недопущению реализации несертифицированной пиротехнической продукции. Важно строго соблюдать меры предосторожности при их использовании. Призываем граждан придерживаться карантинных мер и рекомендаций организаций здравоохранения, соблюдать общественный порядок и быть внимательными к сохранности своего имущества. Поэтому во избежание карманных краж не стоит на виду перекладывать ценные вещи, а носить кошельки следует во внутренних карманах одежды, – отметили в ведомстве.

МВД рекомендует:

– Во время праздничных дней необходимо закрывать двери на все замки;

– Уезжая в гости, желательно договорится с соседями, чтобы они присмотрели за вашим домом;

– Необходимо звонить в полицию, если увидите в подъезде незнакомых людей, присматривающихся к дверям и замкам;

– Нельзя впускать в квартиру малознакомых и незнакомых людей;

– Укладывая покупки в багажник автомобиля, не оставляйте без присмотра сумки в салоне;

– Оставляя транспорт на стоянке перепроверьте, закрыты ли двери и окна;

– На фоне предновогодних акций уровень дистанционного мошенничества возрастает. При онлайн покупках пользуйтесь проверенными сайтами, оплату проводите с дополнительных счетов, где храните небольшую сумму денег. Чтобы не попасть на фишинговые сайты, обращайте внимание на правильность написания сайта в адресной строке;

– Необходимо соблюдать правила безопасности при пользовании пиротехникой во избежание травм и пожаров.

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