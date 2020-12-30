Нигматулин подвел итоги работы Мажилиса за 2020 год

Депутаты Мажилиса инициировали 60 собственных законопроектов.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на завершающем в этом году пленарном заседании подвел итоги работы депутатов Палаты в 2020 году, сообщает zakon.kz.

Как подчеркнул Спикер Мажилиса, вся работа депутатского корпуса была сфокусирована на выполнении стратегических задач Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева, а также инициатив и поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

При этом в приоритете были вопросы социальной защиты граждан, развития здравоохранения, образования, поддержки малого и среднего бизнеса, улучшения экологической ситуации в стране.

Принятые Парламентом в этом году законы не только позволяют эффективно противостоять вызовам современности, но и закладывают основу для посткризисного развития Казахстан, - выразил уверенность Нурлан Нигматулин.

Говоря о работе депутатского корпуса в целом Председатель Мажилиса отметил, что в течение созыва было проведено 23 совместных заседания палат Парламента, 186 пленарных заседаний Мажилиса, на которых было рассмотрено 1208 вопросов. За этот период на рассмотрении Палаты находилось 487 законопроектов, из которых 432 одобрены и направлены в Сенат. На сегодняшний день 391 подписан Президентом Казахстана и вступил в законную силу. Ратифицировано 181 международных договоров и межгосударственных соглашений. Кроме того, депутаты Мажилиса инициировали 60 собственных законопроектов, что, по словам Нурлана Нигматулина, больше, чем во всех предыдущих созывах.

Благодаря инициативе депутатов внесены изменения и дополнения в законодательные акты по вопросам государственной службы и противодействия коррупции, защиты материнства и детства, налогообложения, аудиторской деятельности, совершенствования уголовного законодательства, обеспечения доступности Интернета в сельских населенных пунктах, образования, науки и т.д., - сказал Спикер Мажилиса.

Принято 6 кодексов, среди которых Административный процедурно-процессуальный, "О здоровье народа и системе здравоохранения", "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), "О недрах и недропользовании", "О таможенном регулировании в Республике Казахстан", Экологический кодекс.

Нурлан Нигматулин акцентировал внимание и на деятельности депутатов для решения вопросов, поднимаемых населением страны. Так, мажилисмены направили в адрес госорганов 1 150 депутатских запросов, 14 раз выезжали в регионы, где провели более 17 000 встреч, в которых приняло участие свыше 1 млн. 140 тыс.человек. Кроме того, в адрес депутатов Мажилиса поступило около 23 700 писем граждан, которые рассматривались в соответствии с действующим законодательством.

Говоря о целенаправленном курсе Мажилиса на повышение открытости, Нурлан Нигматулин отметил важность онлайн трансляций всех пленарных заседаний Палаты, "правительственных часов", презентаций, заседаний профильных комитетов и рабочих групп по наиболее резонансным законопроектам, приглашение представителей гражданского общества, непарламентских партий, НПО к обсуждению законопроектов, а также активное использование депутатами социальных сетей.

Все это позволило, по словам Спикера Мажилиса, особенно в период пандемии сделать темпы законотворческой работы более динамичными, а принимаемые решения – более оперативными.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!