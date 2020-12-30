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В Казахстане повысят размеры социальных выплат по утрате кормильца с 1 января 2021 года

Пособие вырастет на 5 %.

Фото : zakon.kz30 декабря 2020, 11:34

Правительство Казахстана приняло постановление от 25 декабря 2020 года "О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2021 года", передает zakon.kz.

С 1 января 2021 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2021 года, на пять процентов от размера получаемых социальных выплат, - говорится в документе.

Постановление вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.


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