Новый туристический объект появился в Нур-Султане

Им стала эко-елка высотой 6 метров, установленная на Водно-зеленом бульваре, она состоит из вязанных кусочков.

В городе Нур-Султане неподалеку от монумента Байтерек установили необычную елку. Ее необычность заключается в том, что эта елочка экологическая, связанная из ниток, передает корреспондент zakon.kz.

Народный флеш-моб "Эко-елка в стиле Құрақ Көрпе" был запущен в Нур-Султане две недели назад. За это время связано свыше 2 тысяч квадратиков размером 20 на 20 сантиметров. Народный проект объединил города Казахстана и жителей столицы. Также вязали мастерицы из России и Узбекистана.

В создании теплого украшения приняли участие вязальщицы всей страны, пенсионеры, дом престарелых, общественные фонды, социальные предприниматели и ремесленники. При поддержке школьных попечительских советов задействованы ученики 30 школ столицы и их родители, учителя. Самому младшему участнику было три года, а взрослому примерно 82.

Вязаные квадраты из Нур-Султана и его пригорода, Алматы, Петропавловска, Актобе, Тараза, Карагады собрали в гигантское лоскутное одеяло и надели на металлическую конструкцию в форме елки.

Нынешний арт-объект получился вдвое выше прошлогоднего. На новогоднюю инсталляцию потребовалось более 70 килограммов пряжи, это свыше 70 тысяч метров в длину. Пряжу приносили спонсоры.

Как отметила социальный предприниматель, руководитель социальной мастерская "Берген" Рахима Мукушева такую елку устанавливают второй год подряд и похоже это уже стало традицией.

В прошлом году совместно с волонтерами при поддержке спонсоров. В прошлом году Есильский акимат нас поддержал, выделил место и каркас. В этом году также поддержали более масштабно. Нам купили пряжу, предоставили локацию, помогли в установке, - пояснила она.

В отличие от привычных, сияющих огоньками красавиц, эта эка-елка теплая и уютная, и ее хочется обнять. В целом, идея была в том, чтобы объединить разные поколения за одним хобби.

Велюрные нитки напоминают нам о мягких лоскутных корпешках из детства, сделанных руками наших бабушек и прабабушек. Мы хотим объединить теплом рук всех жителей Казахстана. Создать новогоднее настроение и украсить наш город яркой эко-елкой. Пусть она исполнит мечты каждого, - добавила мастерица.

Вместе с тем, новый арт-объект уже становится и туристическим, так как жители города и гости столицы, прогуливаясь по бульвару с удовольствием фотографируют как саму необычную красавицу, так и себя возле нее.

Когда собирали елку к нам подошел мужчина. Ему стало интересно что мы делаем. Мы рассказали. Он был в шоке от того, как в голову могла была прийти такая идея. Сказал, что в Африке тоже вяжут, но он сглупил, потому что не научился у своей мамы вязать, - заключила Рахима Мукушева.

К слову, участники флешмоба отмечают, что создание елки объединило семьи общим делом, сблизило жителей Нур-Султана и отвлекло молодежь от социальных сетей.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!