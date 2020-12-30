Сотрудники ветслужбы отстреливают бездомных и домашних собак

В полиции обещают проверить все обстоятельства и разобраться в ситуации.

Жительница Кокшетау стала свидетелем жестокой охоты на бездомных собак. Девушка пыталась помешать расстрелу, плакала, отгоняла животных подальше, но сотрудников ветслужбы это не остановило, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал КТК, по словам 17-летней девушки, на ее глазах подстрелили больше трех собак. Ни слезы, ни уговоры на сотрудников ветслужбы не действовали.

В управлении ветеринарии оправдываются. Говорят, что другого выхода нет, в городе участились случаи, когда бездомные животные нападают на людей.

В Таразе уже убивают домашних собак. Местный житель говорит, что нашел тело своего пса в огороде. На его боку была игла с характерным наконечником ветслужбы, хотя собака никогда не выходила за забор и в тот день гуляла по двору.

Почему на моей территории производится отстрел собак? Что за дела такие? Я уже в огород не могу выйти. Собака – она меня охраняла. Я сам инвалид по зрению, она ночью меня охраняла. Теперь что мне делать? - говорит он.

В полиции обещают проверить все обстоятельства и разобраться в ситуации.

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