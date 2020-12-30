Побег пьяного судисполнителя от полицейских попал на видео в Уральске

Автомобиль правонарушителя был водворен на штрафстоянку.

Пьяный судисполнитель пытался убежать от полицейских, сообщает zakon.kz.

По информации портала "Мой ГОРОД", 30 декабря примерно в 00.30 по улице Т.Масина был остановлен автомобиль марки Toyota.

За рулем авто находился 33-летний житель Уральска. Во время беседы было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В связи с чем сотрудниками полиции был составлен протокол по статье 613 КоАП РК "Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел (полиции), уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения" и направлен для принятия решения в суд Уральска, - рассказали в пресс-службе ДП ЗКО.

При задержании водителя полицейским пришлось применить наручники, так как мужчина оказывал сопротивление при задержании, пытался убежать и оскорблял силовиков. Позже выяснилось, что за рулем автомобиля находился судисполнитель региональной палаты частных судебных исполнителей ЗКО - Алтынбек Бикмухамбетов.

Автомобиль правонарушителя был водворен на штрафстоянку. А на водителя автомобиля помимо составили еще один протокол по статье 230 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании".

Заместитель руководителя региональной палаты частных судебных исполнителей Западно-Казахстанской области Адиль Сюнтиев рассказал, что их сотрудник который устроил побег от полицейских, скорее всего будет исключен из палаты.

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