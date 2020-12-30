Главврач Казахстана рассказал о мерах предосторожности на выборах 

Утвержден алгоритм по предупреждению распространения COVID-19 при организации и проведении голосования на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.

Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РК от 29 декабря 2020 года "О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при организации и проведении голосования на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.

Так, утвержден алгоритм по предупреждению распространения COVID-19 при организации и проведении голосования на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК.

Акиматам областей и городов предписано:

- обеспечить организацию и проведение тестирования на COVID-19 методом ПЦР членов избирательных комиссий, доверенных лиц, наблюдателей в регионах, которые согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в период с 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года находятся в зонах повышенного и умеренного риска (красной и желтой зонах);

- составить списки лиц, подлежащих ПЦР-тестированию в разрезе населенных пунктов и представить в филиалы "Республиканского центра электронного здравоохранения", "Фонда социального медицинского страхования" и территориальные Департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК;

- обеспечить информирование и уведомление лиц, подлежащих ПЦР-тестированию и проработать получение ими статуса застрахованности;

- определить перечень лабораторий, привлеченных к ПЦР-тестированию;

- составить график обследования с закреплением за конкретной лабораторией и довести его до сведения территориальных избирательных комиссий, доверенных лиц, наблюдателей;

- доработку медицинских информационных систем по регистрации, формированию направления в лабораторию и ведения учета услуг ПЦР-тестирования для контингента;

- обеспечить исключение скопления тестируемых в лабораториях, длительного ожидания и перекрест потоков лиц, прибываших для тестирования и получающих результаты;

- обеспечить выдачу результатов тестирования не позднее 2 суток с момента забора материала;

- разместить на интернет рессурсах местных исполнительных органов и управлений здравоохранения список ответственных лиц за организацию, проведение ПЦР-тестирования с указанием контактных телефонов; перечень лабораторий, привлеченных к тестированию; медицинских организаций, для оказания медицинской помощи доверенным лицам и наблюдателям (по необходимости).

Документ также определяет работу избирательных комиссий.

Им необходимо обеспечить:

- соблюдение масочного режима в течении всего периода работы избирательной комиссии (маска должна плотно прикрывать нос, рот и подбородок). При этом замена одноразовых защитных масок производится не реже чем каждые три часа;

- дезинфекцию рук при входе в помещение избирательной комиссии антисептиком или иными средствами;

- строгое соблюдение правил личной гигиены (частое мытье рук, использование санитайзеров или индивидуальных антисептиков для обработки рук);

- исключение рукопожатий либо других форм прямого контакта;

- расстановку мебели и технического оборудования с учетом социального дистанцирования.

В помещении для голосования при технических возможностях здания обеспечиваются отдельные входы и выходы. Рекомендуется помещение для голосования достаточно просторное для соблюдения социальной дистанции, с возможностью открытия окон для сквозного проветривания.

При входе в здание и в помещении избирательного участка размещается информация о мерах безопасности, которые должны соблюдаться при пребывании на избирательном участке:

- предупреждение о том, что на избирательном участке не должны находиться лица с повышенной температурой тела (выше 37ºС), которые имеют признаки КВИ или для которых установлен режим самоизоляции, домашний карантин или строгая изоляция;

- предупреждение о соблюдении дистанции в 1,5 - 2 метра;

- предупреждение о соблюдении режима ношения защитных масок и рекомендация о ношении защитных перчаток.

В день голосования местные исполнительные органы у входа в помещение для голосования обеспечивают:

- установку санитайзеров с антисептическим средством для дезинфекции рук;

- дежурство медицинских работников или волонтёров для измерения температуры посредством бесконтактных термометров для выявления граждан с симптомами заболеваний КВИ;

- в случае выявления у участников избирательного процесса повышенной температуры тела (выше 37ºС) и иных симптомов заболевания КВИ их изоляцию в отдельное помещение на избирательном участке для осмотра медицинским работником либо ожидания приезда бригады скорой помощи. Избиратель вправе проголосовать в предусмотренном помещении вне помещения для голосования в порядке, установленном пунктом 6 статьи 41 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан»;

- регулирование потока участников избирательного процесса, не допуская скопления;

- соблюдение дистанции в 1,5 - 2 метра между участниками избирательного процесса;

- проведение влажной уборки помещения с использованием дезинфицирующих средств. Особое внимание при этом необходимо уделить дезинфекции дверных ручек, поручней, перил.

В помещении для голосования избирательная комиссия обеспечивает:

1) контроль наличия санитайзеров с антисептическим средством для дезинфекции рук;

2) контроль наличия дистанционных разметок и указателей по маршруту движения для избирателей (стрелки);

3) регулирование потока избирателей на избирательном участке;

4) регулирование количества участников избирательного процесса, находящихся в помещении для голосования одновременно, не допуская скопления;

5) контроль соблюдения дистанции в 1,5 - 2 метра между участниками избирательного процесса;

6) предоставление в случае необходимости избирателям средств индивидуальной защиты (одноразовые маска, перчатки, ручка);

7) соблюдение требований при выдаче избирательных бюллетеней. Документ, удостоверяющий личность избирателя, предъявляется члену избирательной комиссии для обозрения с расстояния, позволяющего рассмотреть указанные в нем сведения. Для подтверждения личности по просьбе члена избирательной комиссии избиратель на время снимает маску.

8) расстановку мебели и технического оборудования с соблюдением норм социального дистанцирования;

9) использование кабины для тайного голосования без передней шторки;

10) организацию проветривания помещения перед началом голосования и в течение дня по мере необходимости;

11) контроль проведения регулярной влажной уборки помещения с использованием дезинфицирующих средств. Особое внимание при этом необходимо уделить дезинфекции дверных ручек, кабин для голосования, контактных поверхностей столов и стульев, оргтехники, стационарных и переносных урн для голосования, а также обработки антисептиками использованных авторучек;

12) контроль наличия при входе и выходе из помещения для голосования контейнеров для сбора использованных средств индивидуальной защиты и их дальнейшей утилизации.

При этом рекомендуется использование членами избирательной комиссии защитных экранов для лица. Допускается установка защитных перегородок на столах членов избирательной комиссии.

Все члены избирательной комиссии в регионах, которые согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в период с 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года находятся в красной и желтой зонах, должны предварительно пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР.

При этом, учитываются данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации в разрезе районов, городов. Тест на COVID-19 методом ПЦР необходимо сдать не ранее 5 суток до начала проведения выборов. Лица с положительным результатом лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР на избирательный участок не допускаются.

Не допускается на избирательном участке нахождение членов комиссии и других участников избирательного процесса с повышенной температурой тела (выше 37ºС) и иных симптомов заболевания КВИ, а также на которых распространяются условия самоизоляции, карантина или строгой изоляции.

В помещении для голосования все участники избирательного процесса соблюдают требования и указания избирательной комиссии по обеспечению мер санитарной безопасности.

Алгоритм также определяет требования к избирателям.

Так, на избирательном участке необходимо строго соблюдать меры безопасности, указанные выше.

В целях обеспечения мер санитарной безопасности не рекомендуется приводить с собой детей.

Избиратели, которым предписан режим самоизоляции в связи с прохождением лечения на дому или которые находятся на карантине в связи с КВИ, обязаны уведомить об этом избирательную комиссию при подаче заявления о проведении голосования вне избирательного участка.

Постановление вводится в действие со дня подписания.



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