В Атырау оштрафовали водителя за катание на санках
На него наложен штраф в размере 13890 тенге.
Фото : "Ак жайык"30 декабря 2020, 14:07
В Атырау водителя оштрафовали за то, что он прицепил к машине санки и катал на ней девушку, передает zakon.kz.
"Ак жайык" сообщает, что 29 декабря в час ночи инспекторы центра оперативного управления полиции города Атырау заметили машину, которая возле центрального моста "возила" человека на санках.
В пресс-службе полиции сообщили, что на место был направлен полицейский патруль. "Озорником" оказался 20-летний водитель Hyundai Tucson, он прицепил сани к авто и катал 22-летнюю девушку.
В отношении водителя составлен административный протокол по статье "Нарушение правил дорожного движения" и наложен штраф в размере 13890 тенге.
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