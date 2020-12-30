Киркоров и Рудковская сыграли родителей Бузовой в клипе

Съемки видеоклипа держались в строжайшем секрете.

Новый клип Ольги Бузовой и ее возлюбленный Давид Манукян сняли клип на совместный трек "Снежинки", сообщает zakon.kz.

В Сети клип появился два дня назад и уже набрал более 2,5 млн просмотров.

В ролике также снялись и другие звезды шоу-бизнеса. Съемки видеоклипа держались в строжайшем секрете.

Ольга Бузова в музыкальном ролике изображала девушку из бедной семьи, родителями которой и являются Яна Рудковская (домохозяйка) и Филипп Киркоров (сантехник).

В свою очередь, Манукян играет наследника из богатой семьи. Ему в кратчайшие сроки необходимо найти невесту. По сценарию ей и становится Бузова - работница заправки.

Мои хорошие, в преддверии чудесного праздника, мы с моим любимым решили не просто подарить Вам клип, а снять самую настоящую Новогоднюю сказку. Спасибо нашим дорогим друзьям, за то, что нашли время для нас, и сыграли в самых неожиданных амплуа. Родные, верьте в чудеса! Они точно случаются! Срочно переходи на YouTube и смотри наше кино, которые мы делали со всей огромной любовью к Вам. И помните, что миром правит любовь, - отметила Бузова на странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

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