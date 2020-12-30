Мирзиеев пожелал Токаеву успешного председательства в ЕАЭС
Президенты Узбекистана и Казахстана искренне поздравили друг друга.
Фото : president.uz30 декабря 2020, 15:15
Президент Узбекистана провел телефонный разговор с Касым-Жомартом Токаевым, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В начале беседы президенты Узбекистана и Казахстана искренне поздравили друг друга и братские народы двух стран с наступающим новым 2021 годом, обменялись теплыми пожеланиями мира, благополучия и прогресса.
Несмотря на все вызовы и трудности уходящего года, было обеспечено поступательное развитие узбекско-казахстанских отношений многовековой дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
Главы государств выступили за дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества.
Президенты также обменялись мнениями по перспективам регионального взаимодействия, рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне.
Шавкат Мирзиеев пожелал Токаеву успешного председательства в Евразийском экономическом союзе в 2021 году, - говорится в сообщении.
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