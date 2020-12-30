В канун Нового года в Отаре открылся спортивно-оздоровительный комплекс

Юные футболисты с радостью приняли в подарок мячи от главы региона.

В канун Нового года в Жамбылской области открылся еще один спортивно-оздоровительный комплекс. В этот раз в селе Отар Кордайского района.

На строительство спортивного комплекса по программе "Ауыл – ел бесігі" было направлено 324 миллиона тенге.

Поздравляя сельчан с радостным событием, глава региона Бердибек Сапарбаев отметил, что в целях увеличения количества жителей, занимающихся массовым спортом, в регионе в текущем году построено 13 физкультурно-оздоровительных комплексов и 92 спортивные площадки.

Наши спортсмены поднимают престиж государства на мировой арене, защищают честь страны. Их опыт должен передаваться от поколения к поколению. Поэтому в области строятся современные объекты спорта. Мы верим, что сегодняшние дети завтра станут чемпионами и будут прославлять наш край. До этого в селе Отар не было спорткомплекса и Дома культуры. Благодаря поддержке руководства страны эта проблема решается, - отметил Бердибек Сапарбаев.

В новом комплексе смогут заниматься около 300 детей. Он оборудован игровой площадкой, борцовским и тренажерными залами, есть комнаты для настольного тенниса. Сельчане смогут посещать секции футбола, волейбола, баскетбола, борьбы, осваивать настольный теннис.

Юные футболисты с радостью приняли в подарок мячи от главы региона.

Радует, что наши дети будут заниматься в современном, комфортном комплексе, который находится в шаговой доступности, - говорит жительница села Забира Майшибекова.

Руководитель районного отдела физической культуры и спорта Дидар Молдагали рассказал, что аналогичный комплекс недавно открылся в селе Алжан-ана, 31-го декабря одного спортивного объекта завершается в селе Беткайнар. В следующем году начнется строительство спорткомплексов в селах Карасай, Карасу, Аухатты и Сарыбулак.

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