"Симпсоны" и предсказания: в 2021 году мир ждет война и разрушения
Выводы делайте сами.
"Предсказания" из американского мультипликационного сериала "Симпсоны" часто можно встретить в соцсетях, сообщает zakon.kz.
В мультфильме уже показали и конец света, и четырех всадников апокалипсиса, и даже войну с роботами-солдатами, которая якобы будет в разгаре 20 января 2021 года.
Многие склонны верить тому, что описывается в сериале, так как ранее в нем уже "предсказывали" пандемию, пожар в соборе Парижской Богоматери, президентство Трампа и другие события, которые чудесным образом сбылись.
По информации stopfake.kz, на самом деле все не так однозначно.
Теория о том, что создатели мультсериала обладают даром предвидения или владеют секретной информацией, родилась после трагедии 11 сентября 2001 года, когда в результате теракта было разрушено здание Всемирного торгового центра.
В целом создатели мультсериала не считают чем-то необычным то, что некоторые эпизоды частично предопределяют будущее.
Если вы делаете достаточно предсказаний, то вполне вероятно, что 10% из них сбудутся, — отметил Эл Джин.
Серия же, в которой описываются события 2021 года, вышла в США как раз перед Хэллоуином, и создатели намеренно сделали ее пугающей. Никаких предпосылок к тому, что описываемые в ней события сбудутся, нет.
Таким образом, сериал "Симпсоны", конечно же, является культовым, но вряд ли пророческим. И верить в то, что нас и впрямь ждет война с роботами, нет никаких оснований, - говорится в сообщении.
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