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Дополнительное количество реанимобилей поступило на станцию скорой медпомощи Нур-Султана

Менее чем за год автопарк станции скорой медпомощи увеличился почти в 2,5 раза.

Фото : astana.gov.kz30 декабря 2020, 16:23

Сегодня скорой медицинской помощи Нур-Султана вручили ключи еще от 17 новых реанимобилей, сообщает zakon.kz.

По информации акимата столицы, машины оснащены всем необходимым оборудованием, что позволяет оказывать интенсивную терапию как на месте вызова, так и при транспортировке пациента в стационар. Заместитель акима столицы Бахтияр Макен поздравил коллектив ГССМП с наступающим Новым годом и поблагодарил за труд.

По поручению главы государства проделана работа по обновлению автотранспорта скорой помощи для качественного и оперативного обслуживания населения. Эту задачу мы выполнили. В прошлом году было получено 52 машины за счет финансирования из местного бюджета, в этом году закупили еще 35 единиц техники. Можно сказать, что автопарк "103" обновлен на 100%. Всех поздравляю с наступающим Новом годом! Желаю крепкого здоровья, потому что в этот год мы ощутили, что здоровье – это главное богатство человека. Именно благодаря вашим усилиям, круглосуточной работе многие казахстанцы встречают праздник в кругу семьи, – сказал Бахтияр Макен.

Отметим, что менее чем за год автопарк станции скорой медпомощи увеличился почти в 2,5 раза. Осенью ключи от новых специализированных машин вручил аким города Алтай Кульгинов. Таким образом, сейчас на балансе службы скорой медицинской помощи Нур-Султана имеется 129 машин. Ежегодно ГССМП обслуживает более 600 тысяч вызовов.


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