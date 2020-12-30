Не обижать. Цапли гуляли по заснеженной реке в Алматы

В министерстве экологии попросили птиц не трогать.

Ниже озера Сайран в Алматы в кадр попали три белые цапли, сообщает zakon.kz.

Видео было опубликовано на странице в Instagram.

Птицы гуляли на территории реки Алматинка.

Как отметили в Минэкологии, данные птицы являются большими белыми цаплями Egretta alba (Linnaeus, 1758), которые регулярно зимуют на юге Казахстана.

По информации ведомства, большая часть улетает, но некоторые остаются - окрестности Алматы и Алматинской области не исключение.

На незамерзающих водоемах этих птиц можно встретить регулярно. Практически каждую зиму большие белые цапли зимуют в Алматинском зоопарке, единично, где есть незамерзающие водоемы. При изменении климата или недостатке кормов эти птицы улетают, что является нормой, - отметили в пресс-службе.

Пик осенней миграции приходится, в основном, на сентябрь - начало октября.

Красивые, хорошенькие птицы. Просим жителей птиц не обижать, - добавила пресс-секретарь ведомства Самал Ибраева.

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