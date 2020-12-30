Не обижать. Цапли гуляли по заснеженной реке в Алматы
В министерстве экологии попросили птиц не трогать.
Фото : Скриншот30 декабря 2020, 16:54
Ниже озера Сайран в Алматы в кадр попали три белые цапли, сообщает zakon.kz.
Видео было опубликовано на странице в Instagram.
Птицы гуляли на территории реки Алматинка.
Как отметили в Минэкологии, данные птицы являются большими белыми цаплями Egretta alba (Linnaeus, 1758), которые регулярно зимуют на юге Казахстана.
По информации ведомства, большая часть улетает, но некоторые остаются - окрестности Алматы и Алматинской области не исключение.
На незамерзающих водоемах этих птиц можно встретить регулярно. Практически каждую зиму большие белые цапли зимуют в Алматинском зоопарке, единично, где есть незамерзающие водоемы. При изменении климата или недостатке кормов эти птицы улетают, что является нормой, - отметили в пресс-службе.
Пик осенней миграции приходится, в основном, на сентябрь - начало октября.
Красивые, хорошенькие птицы. Просим жителей птиц не обижать, - добавила пресс-секретарь ведомства Самал Ибраева.
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