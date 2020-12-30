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Племянница Садыра Жапарова стала "Мисс Кыргызстан"

Она выиграла автомобиль.

Фото : elgezit.kg30 декабря 2020, 17:10

Племянница кандидата в президенты Кыргызстана Садыра Жапарова стала победительницей конкурса красоты, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.

29 декабря в Бишкеке прошел финал национального конкурса красоты "Мисс Кыргызстан - 2020". Этот титул достался 20-летней Лаззат Нуркожоевой, племяннице кандидата в президенты Садыру Жапарову. Она выиграла автомобиль BMW.

Организатор мероприятия Рыскуль Намазбекова рассказала, что изначально отбор прошли 150 девушек. По итогам всех выступлений в полуфинал выбрали 80 из них, в финал вышла 31.

Что касается информации о родстве победительницы с кандидатом в президенты... Надо отметить, что Лаззат является успешной моделью и долгое время выступает в национальных конкурсах красоты. В 2016 году она выиграла титул "Топ-модель Бишкека". В прошлогоднем "Мисс Кыргызстан" она не смогла принять участие и решилась в этом году. Необходимо отметить, что кастинг на бьюти-состязание прошел еще в начале сентября, а политические события в стране прошли в октябре", - сказала Намазбекова.

Сообщается, что Лаззат Нуркожоева учится на третьем курсе Кыргызской юридической академии. Помимо учебы, она занимается таэквондо.


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