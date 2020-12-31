Ни один ребенок не остался без подарка, каждый получил поощрительные призы за участие в конкурсе.

В Информационной системе "Параграф" прошел оригинальный праздничный конкурс "Новый год глазами детей", в котором приняли участие дети сотрудников компании, сообщает zakon.kz.

Коллектив Информационной системы "Параграф" очень большой, в основном здесь работает молодежь, среди них, естественно, много семейных людей, у которых растут дети дошкольного и школьного возраста. Уходящий год для всех, конечно, выдался сложным, коронакризисная ситуация, пандемия, карантин вогнали всех в удаленку и это отразились буквально на всех и на всем. Особенно уязвимыми в этих условиях оказались, наверное, дети. Привыкшие к школе, к детским садикам, к тесному живому общению, они тоже вдруг очутились в изоляции, садики закрылись, школы тоже. Даже во двор не всегда можно было выйти и погулять. Так и прошел для них этот непростой год.

- И чтобы как-то взбодрить наших детишек, дать им почувствовать новогодний праздник, новогоднее волшебство, подарить им хорошее настроение, мы в этом году решили провести для них конкурс "Новый год глазами детей", - говорит HR-специалист компании ИС "Параграф" Раиса Банжиту. – И тем более, учитывая, что Новый год – это любимый праздник каждого ребенка, который они ждут с нетерпением.

Дети с удовольствием приняли участие в этом конкурсе, что в принципе было ожидаемо. Каждый из них должен был выполнить сам, по своему желанию, какой-нибудь рисунок, картинку, аппликацию или поделку. Родители рассказывали, что они сильно загорелись этой идеей и подошли к своему творчеству увлеченно, с радостью, вдохновением.

В общей сложности в жюри поступили 42 работы. Причем больше всего участников оказалось в первой группе, куда вошли ребятишки от трех до пяти лет - 17 детей. Они оказались самыми активными, исполнительными, мотивированными, ответственными. А всего было три группы, инициаторы детского праздника постарались, чтобы ребятишки были сформированы по группам и у всех были равные возрастные возможности.

Для каждой группы были разработаны свои темы. Например, у младшей - "Новогодняя елочка", "Снежинка", "Снеговик", у средней - "Дед Мороз и Снегурочка", "Новый год в лесу", "Зимняя сказка", у старшей - "Новогодние игрушки", "Новогодняя открытка" и "Новый год и зимние забавы".

Отбор лучших работ поручили тем родителям, чьи дети не участвовали в конкурсе. Критериями оценивания творческих работ были техника исполнения, фантазия и оригинальность, самостоятельность исполнения и, конечно же, соответствие тематике и требованиям конкурса.

Церемония награждения победителей прошла 30 декабря. Призовые места заняли Ян Балашов, Алиса Новикова, Макар Поминов, Варвара Ткачева, Елизавета Мирончева, Арсений Павлов, Артур Рубанов, Камилла Каипова и Георгий Акимов. И что самое главное, ни один ребенок не остался без подарка, каждый получил поощрительные призы за участие в конкурсе.

- Такой новогодний конкурс для детей сотрудников в нашей компании проводится впервые, - отметила Раиса Банжиту. – Надеемся, он теперь станет традиционным, независимо от каких-то внешних обстоятельств, форс-мажорных ситуаций и так далее. Уж очень он понравился детишкам, вы бы видели, какие они были довольные, счастливые, как светились их глаза радостью!

Торгын Нурсеитова

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