Депутат: Введение детского капитала "Бала нәсібі" даст возможность сократить виды пособий

В 2019 году пособием по уходу за ребенком до одного года воспользовались лишь 65%.

30 декабря кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии "Ауыл" Кенжегали Машырыков в рамках акции "Ауылдан ауылға" встретился с трудовым коллективом ТОО "Жайык агро". В состав агитационной группы были включены также кандидаты в депутаты областного и районного маслихатов, сообщает zakon.kz.

Холдинг "Жайык агро" объединяет в себе такие предприятия как ТОО "Жайык-Ет" и ТОО "Агропродукт" с известными торговыми марками "Мясодел", "Ет байрам".

Агитационная группа ознакомилась с производственным комплексом и провела разъяснение инициатив предвыборной платформы партии "Ауыл". Так, по мнению "ауылчан" предприятия переработки являются ключевым звеном в системе АПК, поскольку с одной стороны, они формируют добавленную стоимость и повышают инвестиционную привлекательность отрасли, а с другой обеспечивают постоянный закуп сырья у сельхозпроизводителей и личных подворий.

Вместе с тем, в этой сфере имеются ряд проблемных вопросов. Это – низкая доступность дешевых и длинных кредитных ресурсов, постоянная потребность в "быстрых" деньгах для поддержания ликвидности, оплата налога на добавленную стоимость. Причем, как оказалось, последняя проблема характерна и для ТОО "Жайык агро".

По словам кандидата в депутаты маслихата Западно-Казахстанской области Т.Ескендирова более 60% сырья предприятия переработки закупают у личных подворий, то есть физических лиц. В связи с тем, что ЛПХ не являются субъектами налогообложения уплата всех 12% НДС налагается на предприятия, что создает определенную нагрузку и увеличивает себестоимость. Более того, налог на добавленную стоимость не позволяет мясокомбинатам предложить ЛПХ хорошие цены и из-за этого существенная часть сырья уходит на рынки через посредников без соответствующей переработки.

К.Машырыков добавил, что такие проблемы препятствуют реализации поручения Президента РК по двукратному увеличению доли переработки сельскохозяйственной продукции и в этой связи партия будет добиваться освобождения субъектов АПК от НДС. По словам кандидата партии "Ауыл" неразвитость переработки на рынке кожсырья, шерсти и овощей обусловлена это же причиной.

На встрече с трудовым коллективом ТОО "Жайык агро" состоялся также обмен мнениями по поводу инициатив партии по обеспечению социального равенства. По данным К.Машырыкова введение детского капитала "Бала нәсібі" даст возможность сократить виды пособий с 7 до 1, сделав их доступнее, понятнее и легкими для администрирования. Статистика показывает, что в 2019 году пособием по уходу за ребенком до одного года воспользовались лишь 65% новорожденных детей. В связи с наличием нескольких видов пособий и множества подвидов происходит путаница и люди, особенно сельские женщины, уставшие от бюрократии отказываются от предусмотренной государством помощи. "Ауылчане" едины во мнении, что введение детского капитала решит эту проблему навсегда и повысит доступность социальной поддержки.

Кроме того, сегодня кандидаты в депутаты маслихатов провели ряд важных встреч в регионах. Так, в Павлодарской области кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Арсютин Н.Г., кандидаты в депутаты Павлодарского областного маслихата Аманжолов Б.А., Токтушаков Е.Ч. и доверенные лица партии Байгурманов Е.Н., Батыршаев А.О., встретились с жителями села Калкаман Аксуского района и представили им предвыборную программу партии.

В Мангистауской области Бейнеуском районе на базе кх "Береке" было проведено мероприятие: "Шаруа қожалық ауыл өмірінің діңгегі", в котором приняли участие кандидаты в депутаты от партии "Ауыл" в районный маслихат Н.Садыгулов, Г.Малбасарова, Ы.Бахытов, члены районного штаба, активисты партии.

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