В Йемене прогремел мощный взрыв в аэропорту
Это произошло во время прибытия из Эр-Рияда членов нового правительства.
Фото : newtimes.kz30 декабря 2020, 17:17
В зале прилетов аэропорта города Аден на юге Йемена прогремел мощный взрыв, сообщает zakon.kz.
По информации источника РИА Новости, это произошло во время прибытия из Эр-Рияда членов нового правительства.
Пять человек погибли, около 20 ранены. Сами министры в тот момент еще не сошли с трапа самолета, поэтому не пострадали. Их перевезли в правительственный дворец.
BREAKING - Explosion at Aden's International Airport upon arrival of members of #Yemen's new government.pic.twitter.com/VkUXy31wz1— Disclose.tv ???? (@disclosetv) December 30, 2020
Ранее президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров.
Аден стал временной столицей признанных на международном уровне властей Йемена после восстания в 2014 году хуситов.
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