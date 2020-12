В Йемене прогремел мощный взрыв в аэропорту

В зале прилетов аэропорта города Аден на юге Йемена прогремел мощный взрыв, сообщает zakon.kz.

По информации источника РИА Новости, это произошло во время прибытия из Эр-Рияда членов нового правительства.

Пять человек погибли, около 20 ранены. Сами министры в тот момент еще не сошли с трапа самолета, поэтому не пострадали. Их перевезли в правительственный дворец.

BREAKING - Explosion at Aden's International Airport upon arrival of members of #Yemen's new government.pic.twitter.com/VkUXy31wz1