Новая АГРС в Жамбылской области обеспечит голубым топливом 12 сел Кордайского района

На газификацию 22 населенных пунктов области было направлено около 11 миллиардов тенге.

В среду, 30 декабря, вблизи села Отар Кордайского района запущена новая автоматизированная газораспределительная станция мощностью 15 тысяч кубометров в час.

Работы выполнены в самые короткие сроки – с августа по декабрь 2020 года. Общая стоимость строительства – более одного миллиарда тенге. Запуск станции "Отар" означает, что в еще 12 кордайских сел, где проживают 42 тысячи человек, вскоре придет газ.

Протяженность подводящего газопровода к населенным пунктам стоимостью более 4 миллиардов тенге составляет 175 километров. Первыми голубое топливо получили жители сел Кенен и Отар. Соответствующие сети подведут к каждому из 12 сел так называемой "отарской зоны", а процесс подключения жилых домов будет осуществляться поэтапно.

Главная задача государства – повышать качество жизни своих граждан. Газифицировать в течение года 22 населенных пункта – задача не из самых легких. Вы сами видите, по поручению Главы государства большая работа проводится в вашем районе, - сказал Бердибек Сапарбаев, обращаясь к собравшимся на торжественную церемонию местным жителям. – На развитие района направлено 35 миллиардов тенге, создано более 4,6 тысяч рабочих мест. Благодарю строителей и газовиков за качественную и оперативную работу.

Председатель совета ветеранов Отарского сельского округа Саламат Молдажанов отметил, что в Отаре появился не только газ. Распахнул свои двери физкультурно-оздоровительный комплекс, строится дом культуры, развивается инфраструктура.

Затем под торжественные аккомпанементы работники станции открыли вентиль, и высившаяся неподалеку труба превратилась в аккуратный газовый факел.

Больше всего приходу газа в жилые дома, были рады, конечно же, хозяйки. Глава региона посетил дом ветерана С.Молдажанова, где Жамига-апай колдовала у газовой плиты.

Минуло 40 лет, как я пришла в этот домой невесткой, но газа никогда не было. В зимний сезон на отопление уходило не менее 10 тонн, расходы за сезон достигали 150 тысячи тенге. Теперь все иначе: не надо возиться с золой, вставать посреди ночи, чтобы подкинуть в печку угля, - рассказала она.

Ей вторит и Гульайша Кенен, супруга внука великого акына Кенена Азербаева.

В нашем селе даже очередь образовалась на подключение газа. Жизнь людей становится более комфортной, - говорит Гульайша.

Поздравляя сельчан с радостным событием, газовики раздали жителям памятки с правилами безопасности.

При всех преимуществах газа, надо всегда помнить простое правило, что газ надежный помощник в быту, только при правильном обращении, - говорит директор Жамбылского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" Сакен Исмайлов. - Потому что, анализ несчастных случаев показывает, что все они происходят из-за нарушения элементарных правил безопасности, и халатного отношения к правилам эксплуатации газовых приборов.

В текущем году на газификацию 22 населенных пунктов области было направлено около 11 миллиардов тенге. Ранее голубое топливо пришло в 10 сел, включая Масанчи, Сортобе, Аухатты, Булар батыр, Каракемер и другие.

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