Цифровые платформы улучшают взаимодействие с клиентами в процессе грузовых и контейнерных перевозок

Также в настоящее время проводится пилотное тестирование работы внедряемого личного кабинета и тарифного калькулятора для клиента.

Лидирующее положение по перегрузочной деятельности на приграничных с Китаем станциях Достык и Алтынколь занимает дочерняя компания АО "НК "ҚТЖ" - АО "Кедентранссервис".

Оно оказывает услуги экспедирования и логистики на всей территории ЕАЭС, Центральной Азии, Европы, Западного Китая. А также оперирует фитинговыми платформами в количестве свыше 4 тысяч единиц.

При активном участии АО "НК "ҚТЖ" компания применяет современные транспортно-логистические технологии и проводит модернизацию имеющихся мощностей. По данным пресс-службы АО "Кедентранссервис", ключевыми драйверами роста бизнеса считают создание прозрачной цифровой среды во взаимодействии с клиентами с помощью внедрения IT-решений и развитие рынка контейнерных перевозок через внедрение новых маршрутов.

Для повышения эффективности управления региональной сетью терминалов и автоматизации процессов управления взаимоотношения с клиентами, в рамках программы "Цифровая трансформация" АО "НК "ҚТЖ", компания применяет новые интеллектуальные разработки.

В декабре текущего года осуществленная перевозка из ст. Достык (РК) - ст. Ворсино (Россия) была оформлена с использованием нового цифрового сервиса "Электронная торговая платформа "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП) – "Перевозка импорта". Эта разработка позволила всем зарегистрированным пользователям заказать, оплатить и отследить перевозку с Российской Федерацией. Безбумажная технология оформления перевозочных документов положительно отразилась на скорости перевозки.

Также в настоящее время проводится пилотное тестирование работы внедряемого личного кабинета и тарифного калькулятора для клиента. С помощью личного кабинета каждый клиент имеет возможность оформить заявки на услуги, отслеживать статусы обработки грузов и что немаловажно, баланс денежных средств на лицевом счете.

По данным пресс-службы, что для обеспечения конкурентоспособности контейнерных перевозок, в текущем году компания работала по внедрению контейнерных сервисов по маршрутам Китай-Алтынколь - станции Московского узла (7 суток); перегруз автобусов на станции Алтынколь, которые следуют по маршруту Китай-Алтынколь-Костанай на автозавод ТОО "СарыаркаАвтоПром"; из терминала ГТС-1, станции Алматы-1 – КНР через МГСП Алтынколь-Хоргос (1,5 суток); груженые мукой поезда из г. Костанай - Китай, в направлении Алашанькоу - г. Сиань (10 суток). Все маршруты курсировали с применением собственного парка компании. При оказании услуг она акцентирует внимание на сокращении сроков и себестоимости перевозок за счет оптимизации транспортных схем и дифференциации тарифов.

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