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Один из старейших вокзалов страны изменился до неузнаваемости

От старого вокзала остались только стены.

Фото : пресс-служба30 декабря 2020, 17:34

Сегодня в Петропавловске состоялось открытие железнодорожного вокзала после капитальной реконструкции. С этой новостью в соцсетях поделился аким СКО Кумар Аксакалов.

В канун Нового года сделан подарок для наших жителей и гостей области. После трехлетней реконструкции открылся железнодорожный вокзал города Петропавловска, - написал аким области.

От старого вокзала остались только стены. При реконструкции применены современные технологии. Поменялось все: внедрена самая надежная система безопасности, вдвое увеличено число посадочных мест в зале ожидания, с 300 до 600 мест.

Самое главное, наш вокзал стал удобным для посетителей. Установлены современные камеры хранения. Живая очередь заменена на электронную. Установлены лифты и эскалаторы. Теперь не нужно подниматься по лестнице с тяжелым багажом. Пассажиры могут в полном комфорте ожидать своего поезда, без суеты и неудобств. Заметно преобразилась привокзальная площадь, - добавил глава региона.

Это первая глобальная реконструкция вокзала за полувековую историю со дня основания в 1966 году.

Теперь один из старейших вокзалов нашей страны стал еще и одним из самых красивых, - заключил Кумар Аксакалов.


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