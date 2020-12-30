Жена Кайрата Нуртаса огорчена, что казахстанцы не верят в ее победу

Не выгоднее ли на деньги купить образование, чем славу - Абдукаримова.

Актриса Жулдыз Абдукаримова, получившая титул "Миссис Вселенной 2020", рассказала о своих эмоциях после победы, сообщает zakon.kz.

Об этом жена Кайрата Нуртаса написала на своей странице в Instagram.

Абдукаримова решилась ответить на самые популярные часто задаваемые вопросы.

По ее словам, она не думала, что будет так сложно.

Я не думала, что будет так сложно доказать победу своей стране, - написала она.

Кроме того, эта ситуация вызвала сомнения и негатив.

Также она рассказала, что участники не соревновались в реальной жизни. Поэтому нигде в Сети нет видео с финала конкурса.

Актриса прокомментировала слухи, что победа была проплачена.

Не выгоднее ли на деньги купить образование, чем славу? Настоящий вкус победы испытали те, кто голосовали за меня с первого дня, - добавила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жулдыз Абдукаримова (@zhuldyzabdukarimovaofficial)

В конце декабря стало известно о победе жены Кайрата Нуртаса в конкурсе "Миссис Вселенная 2020".

Голосование проходило с 1 по 24 декабря.

Миссис Вселенная - это ежегодный и престижный международный конкурс красоты. Принимают в нем участие женщины из всех стран мира - замужние, разведенные или овдовевшие - в возрасте от 18 до 55 лет.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!