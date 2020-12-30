120 кордайских семей справили новоселье в канун Нового года

В селе Кордай ведется строительство еще двух многоэтажных домов, которые будут готовы в следующем году.

В преддверии Нового года в селе Кордай Жамбылской области сданы в эксплуатацию два пятиэтажных жилых дома по 60 квартир в массиве "Батыс". Здания были возведены в рамках государственной программы "Дорожная карта занятости", передает zakon.kz.

По информации пресс-службы акима области, ключи от новых квартир получили многодетные и неполные семьи, семьи, где воспитываются дети-инвалиды. Они долгие годы стояли в очереди на жилье и мечтали о собственной крышей над головой. Долгожданный подарок семьи получили прямо перед Новым годом. Теперь они будут жить в уютном доме, расположенном в новом районе. Территория жилого массива полностью облагорожена, подведены вода, электроэнергия и газ. Стены домов украшают муралы с изображениями Абая и аль-Фараби.

Радость новоселья с кордайцами разделили министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов и аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Политика Елбасы и Главы государства направлена на социальную поддержку населения. В уходящем году, который был для нас нелегким, мы в этом убедились еще раз. Несмотря на пандемию, в 2020 году большая стройка охватила почти весь Казахстан. По стране планируется сдать в эксплуатацию 15 миллионов квадратных метров жилья. Дома получили в первую очередь малоимущие и многодетные семьи, сироты и другие представители социально-уязвимых слоев населения. Мы видим, что большая работа в этом направлении ведется в Кордайском районе. Поздравляю вас всех с новосельем и с наступающим Новым годом! Пусть в ваших домах будет только радость, - пожелал Бейбут Атамкулов.

К его поздравлениям присоединился и глава региона Бердибек Сапарбаев.

Главная цель всей этой масштабной работы – улучшение качества жизни, повышение благосостояния народа. Для этого создаются новые рабочие места, открываются социальные объекты. Всего 35 миллиардов тенге предусмотрено на развитие Кордайского района: газифицированы 22 сел, около 100 улиц заасфальтированы, строятся дома. Мы на этом не остановимся. В следующем году в селе Кордай появятся еще несколько жилых домов, - обрадовал он местных жителей.

Бейбут Атамкулов и Бердибек Сапарбаев вместе с новоселами осмотрели новые квартиры. Многодетная мама Жазира Рахим показала гостям свою трехкомнатную квартиру.

У меня большая семья, воспитываю восьмерых детей. Супруг временно не работает. Я ухаживаю за четырехмесячным ребенком и тоже пока не могу трудоустроиться. Мы снимали жилье в аренду. Не верится, что наконец-то мы заселимся в свой дом, а не будем скитаться по квартирам, - говорит женщина.

Сауле Жанабаева получила квартиру как мать-одиночка. Ее дети уже запланировали, как будут обустраивать свои комнаты.

В квартире тепло и светло. Нравится игровая площадка во дворе. На соседней улице расположены больница, школа, чуть дальше продуктовый рынок. Здесь есть все, что нужно для повседневной жизни, - рассказывает Сауле Жанабаева.

Между тем, ее соседи бурно обсуждали, как будут обживать дома, как украсят двор и какие цветы посадят во дворе.

Руководитель районного отдела строительства Елдос Мендекеев, сообщил, что сейчас в селе Кордай ведется строительство еще двух многоэтажных домов, которые будут готовы в следующем году. Еще один дом строится в селе Гвардейск для сотрудников научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

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