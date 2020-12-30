Итоги социально-экономического развития региона подвел аким СКО

В этом году уточненный бюджет области увеличился на 32%.

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на заседании подвел итоги социально-экономического развития региона за 2020 год, передает zakon.kz.

Практически весь мир в этот год находился под жестким психологическим давлением. Ведущие страны мира столкнулись с серьезными проблемами. С каждого экрана до нас доносились неутешительные новости о мировом кризисе и спаде роста экономики. В трудные времена люди всегда объединяются. В этот непростой период североказахстанцы показали и доказали еще раз свою сплоченность и единство. Благодаря этому мы смогли выдержать этот натиск. Вместе мы добились хороших результатов, - сказал Аксакалов.

По информации МИА "Казинформ", основные сферы экономики показывают положительную динамику. В сельском хозяйстве ожидается рост на уровне 1%, в промышленном производстве - 7%, инвестиций – свыше 15%, в строительстве - 10%, ввода жилья – 18%.

Могу со всей ответственностью заявить, что пандемия и ограничительные меры не сильно ударили по нашей области. Это можно проследить по бюджету. О том, что мы справились, говорит экономический рост, увеличение бюджетных отчислений и налогов. В целом, прирост в бюджет за 11 месяцев составил 32,6%. Прогнозировалось снижение налоговых поступлений. Но на деле мы обеспечили рост. Это означает, что вырос объем заработной платы. Так, если в прошлом году по области он составлял 126 млрд тенге, то в этом году 151 млрд тенге, - рассказал аким области.

Аксакалов напомнил, что в этом году уточненный бюджет области увеличился на 32%. На 26% увеличен областной бюджет и на предстоящий год.

При этом доля расходов, направляемых на решение актуальных вопросов региона, составляет более 50% от общего объема бюджета. То есть половина бюджета направлена на развитие сферы образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и спорта. Таким образом, мы создали социально ориентированный бюджет, - добавил Аксакалов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!