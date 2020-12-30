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До 2025 года продлили Комплексный план развития Северо-Казахстанской области

Комплексный план развития области был разработан и утвержден при поддержке Елбасы.

Фото : 24tv.ua30 декабря 2020, 18:27

Глава государства поддержал продление комплексного плана развития Северо-Казахстанской области до 2025 года, сообщает zakon.kz.

Как отмечает МИА "Казинформ", об этом на заседании в облакимате глава региона сообщил Кумар Аксакалов.

Буквально вчера на заседании республиканской бюджетной комиссии одобрен план. Реализация даст дополнительный импульс развитию экономики области. В рамках плана с учетом новых инициатив планируем строительство 52 молочных ферм, восьми откормочных площадок, трех птицефабрик, открытие 10 новых предприятий в промышленности, обеспечить рост доли МСБ в ВРП до 35%, увеличение производительности труда в сельском хозяйстве в три раза, создание около 15 тысяч новых рабочих мест. Это в целом позволит добиться роста ВРП к 2025 году на уровне 4%, - рассказал Аксакалов.

Напомним, Комплексный план развития области на 2019-2021 годы был разработан и утвержден при поддержке Елбасы.


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