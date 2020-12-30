Горячие новости
Читайте также

Бизнесмены построили дом для малоимущих семей в Кордайском районе

Новоселы в тот же день заселились в новые дома, а местные предприниматели подарили им мебель.

Фото : Пресс-служба акима Жамбылской области30 декабря 2020, 18:33

В рамках проекта "Асарлатып үй салу" в Кордайском районе Жамбылской области построен 5-квартирный дом коттеджного типа. Ключи от новых домов новоселам вручили в канун Нового года.

В ходе праздничной церемонии министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов и аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев подарили новоселам бытовую технику.

Кордайский район встретил нас солнечной и теплой погодой под стать праздничному настроению жителей. Пусть таких радостных дней будет больше! Выражаю благодарность бизнесменам, которые откликнулись на призыв помочь нуждающимся семьям, - сказал аким области.

Многодетная мама Олеся Дворцова признается, что и не мечтала о таком большом доме.

Думала, что еще несколько лет буду стоять в очереди на жилье и почти смирилась с этой мыслью. Под конец года моя жизнь неожиданно изменилась кардинально. Не могу словами выразить свою благодарность всем неравнодушным людям, которые внесли свой вклад в благое дело, - говорит она.

Слезы радости не может скрыть и обладательница подвески "Алтын алқа" Раушан Кожамкулова. Летом этого года она обратилась к акиму области и попросила решить жилищный вопрос.

Руководство области услышало и не оставило без внимания мою просьбу. Этот день стал для моей семьи самым значимым, - говорит она.

Новоселы в тот же день заселились в новые дома, а местные предприниматели подарили им мебель.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты