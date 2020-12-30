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В СКО загрузка машиностроительных предприятий увеличилась практически в 2 раза

Продукция пользуется спросом не только в СКО, но и в других регионах Казахстана.

Фото : i.ytimg.com30 декабря 2020, 18:40

Заказы на заводе имени Кирова выросли на 29,5%.

Предприятие уже выпустило 5 тысяч компьютеров, 41 тысячу ноутбуков, 8 тысяч планшетов на 6,3 млрд тенге. Продукция пользуется спросом не только в СКО, но и в других регионах Казахстана. В планах у завода выпускать 30 тысяч компьютеров в год, с последующим увеличением до 60 тысяч.

Портфель заказов на АО "ЗИКСТО" вырос в 5,6 раза. Предприятие заключило контракт с "Қазақстан темір жолы" на поставку 2 тысяч вагонов-платформ на 46 млрд тенге. Это позволит обеспечить предприятие загрузкой на 2 года. Уже сейчас проводится набор рабочей силы (необходимо порядка 250 специалистов).

В предстоящем году планируется реализация крупных для области двух проектов по добычи вольфрама. Все необходимые разрешительные нормативные документы находятся на стадии подписания. Реализация данного проекта позволит создать более 1000 постоянных рабочих мест, - сообщил аким СКО Кумар Аксакалов.

Наша задача сделать экономику области аграрно-индустриальной, заключил глава региона. В этом году несмотря на все трудности загрузка машиностроительных предприятий увеличилась с 25 до 45 млрд тенге.


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