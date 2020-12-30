Почти треть бюджета СКО направили на сферу образования

В 2020 году в СКО приобрели свыше 14 тысяч компьютеров и ноутбуков.

Для отрасли образования в 2020 году выделили более 87 млрд тенге, что на 33% больше, чем в прошлом году. Это позволило построить новые школы, улучшить инфраструктуру имеющихся, приобрести технику и оборудование.

За последние 3 года построено 3 школы на 1800 мест на сумму 4,5 млрд тенге. В следующем году запланирован ввод еще одной школы на 900 мест в г.Петропавловске и строительство школы на 600 мест в г.Тайынша, - сообщил глава региона Кумар Аксакалов.

Не оставили без внимания и имеющиеся школы. За 2 года отремонтировали 50% от общего числа (142 школы - в 2019, 107 – в 2020).

В 2020 году в СКО приобрели свыше 14 тысяч компьютеров и ноутбуков. Тем самым, компьютерный парк обновили полностью. Все школы на 100% оснащены системой видеонаблюдения. На это выделили почти 260 млн тенге.

Также в СКО полностью решили вопрос обновления школьного автопарка. Для безопасного подвоза учащихся приобрели 34 единицы автотранспорта.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!