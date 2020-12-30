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Никто не жаловался - Сагинтаев об испытаниях казахстанской вакцины

На сегодняшний день вакцину получили 530 добровольцев.

Фото : Pixabay30 декабря 2020, 19:23

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о вакцинации добровольцев казахстанской вакциной, передает zakon.kz.

На сегодняшний день ее получили 530 добровольцев. Всего в Алматы добровольцами записались две тысячи человек.

Думаем, что до 8-9 января все оставшиеся вакцины будут приняты. Каждый день я разговариваю с нашими службами, врачами. Не было ни одной жалобы от тех, кто получил вакцину - побочные действия, такого не было, - сказал Сагинтаев.

Он также рассказал, что добровольцами хотели стать жители с хроническими заболеваниями, а также беременные. Их отправляли домой - для проведения испытаний нужны только здоровые люди.

Кроме этого, градоначальник высказался и о российской вакцине Спутник V.

По российской вакцине - как уже было сказано Минздравом, нам первая партия поступит в феврале. С середины февраля начнем вакцинацию российской вакциной. На 2 млн доз определена контрактная цифра. Нам пока определено 150 тысяч. Где-то до конца первого полугодия должны пройти по российской вакцине. Мы ожидаем что в первом полугодии также будет зарегистрирована казахстанская вакцина, - отметил Сагинтаев.


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