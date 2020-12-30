Жителям СКО рекомендовали ограничить визиты родственников
Вышло новое постановление санврача области.
Фото : azattyq-ruhy.kz30 декабря 2020, 19:51
В СКО будут продолжены ограничительные карантинные мероприятия, сообщает zakon.kz.
Согласно постановлению главного санврача области, меры будут продлены с 30 декабря.
Также жителям Северо-Казахстанской области рекомендовали ограничить визиты соседей, знакомых, родственников, коллег.
Кроме того, установлен запрет на проведение семейных мероприятий по месту проживания.
Ограничить появление в общественных местах групп более 3 человек (за исключением членов семьи), с соблюдением дистанции не менее 2 метров. При проведении похоронных мероприятий не допускать скопление (в основном членов семьи), с сохранением дистанции не менее 2 метров, - говорится в официальном документе.
При появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещениямедицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103.
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