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Жителям СКО рекомендовали ограничить визиты родственников

Вышло новое постановление санврача области.

Фото : azattyq-ruhy.kz30 декабря 2020, 19:51

В СКО будут продолжены ограничительные карантинные мероприятия, сообщает zakon.kz.

Согласно постановлению главного санврача области, меры будут продлены с 30 декабря.

Также жителям Северо-Казахстанской области рекомендовали ограничить визиты соседей, знакомых, родственников, коллег.

Кроме того, установлен запрет на проведение семейных мероприятий по месту проживания.

Ограничить появление в общественных местах групп более 3 человек (за исключением членов семьи), с соблюдением дистанции не менее 2 метров. При проведении похоронных мероприятий не допускать скопление (в основном членов семьи), с сохранением дистанции не менее 2 метров, - говорится в официальном документе.

При появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещениямедицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103.


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