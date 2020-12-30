Жириновский объяснил слова о возможных преемниках Путина

Через четыре года "кандидат, наверняка, будет совершенно другой".

Глава ЛДПР Владимир Жириновский объяснил свои рассуждения о том, кто может в будущем занять пост президента России, передает zakon.kz.

Список возможных преемников он опубликовал в своем Telegram-канале.

Политик назвал главу правительства Михаила Мишустина, главу минобороны Сергея Шойгу, мэра Москвы Сергея Собянина, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Теперь хочу пояснить свою мысль. Это не список людей, один из которых точно будет преемником в 2024 году. Это список людей, которые сейчас входят в высшее политическое руководство страны и сейчас логично оценивать лишь кого-то из них, - написал Жириновский.

По его словам, через четыре года "кандидат, наверняка, будет совершенно другой".

Более того, возможно участвовать в выборах будет действующий президент – он имеет на это право в соответствии с поправками в Конституцию. А о своем решении, скорее всего, он объявит не раньше конца 2023 года. Если же он сам не пойдет, то от Кремля появится совершенно новый человек. И от оппозиции будут совершенно другие люди, - отметил он.

Ранее в Кремле заявили, что чаще всего подобные рассуждения "ничем не подкреплены и являются не чем иным, как рассуждениями", а высказывания Жириновского, вероятно, основываются на его собственном "богатейшем политическом опыте".

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