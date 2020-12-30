Горячие новости
Читайте также

За последние 3 года в СКО построили свыше 7 тысяч квартир

В следующем году темпы строительства увеличат.

Фото : пресс-служба акима СКО30 декабря 2020, 22:40

В 2020 году в СКО сдали 3 тысячи квартир, в прошлом году ввели 2,2 тысячи, в 2018 - 2 тысячи квартир. Итого, свыше 7 тысяч квартир за 3 года. 21 тысяча североказахстанцев отметили новоселье, передает zakon.kz.

Плюс к этому нужно добавить цифры по сносу старого жилья. За 3 года в Петропавловске из 16 тысяч частных домов снесено 1,5 тысячи. 1,5 тысячи семей или около 5 тысяч жителей улучшили свои жилищные условия и получили квартиры, - отметил глава региона Кумар Аксакалов.

Масштабы данной работы будут увеличиваться. Для этого разработали и приняли собственную программу по реновации "Жаңа Қала", сообщил Кумар Аксакалов. В 2020 году в СКО сдали более 300 тысяч квадратных метров жилья. В следующем году темпы строительства увеличат. Только в селах за 4 года планируют построить 3714 домов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты