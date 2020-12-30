Жертвы финансовых пирамид требуют суда

Пострадавшие вспоминают, что в компаниях уверяли: это не пирамида. Для рекламы привлекали даже звезд казахстанской эстрады.

Обманутые вкладчики финансовых пирамид сегодня устроили митинг в Алматы. Они требуют вернуть деньги, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Прошел почти год, но дело так и не передали в суд. Речь идет о нашумевших "Гарант 24 Ломбард", "Estate Ломбард", "Выгодный займ" и "Нур-Али Капитал". За короткий срок о компаниях узнали во всей стране. Казахстанские звезды убеждали: вкладчики получат выгодные проценты. 17 тысяч человек поверили. Но после выяснилось: все это не больше, чем рекламный ход.

Свою проблему вкладчики пытаются донести до президента. Говорят, надеяться больше не на кого.

Говорили сначала, что все деньги – в Казахстане. Если деньги в Казахстане, где они? Год ровно прошел времени. Ни денег, ни ответов. Никто на нас не обращает внимание, - рассказала пострадавшая Аккенже Гумарова.

Аккенже Гумарова рассказывает: взяла кредит, чтобы отдать деньги мошенникам. Мечтала улучшить свое финансовое положение, но вместо этого осталась ни с чем. Нечистых на руку предпринимателей неожиданно вывели на чистую воду. В феврале пирамиды рухнули одновременно во всех городах страны.

Все было официально, все документы у них были. Мы подумали: почему бы и нет, хотя бы немного финансовое положение поднять. Взяли кредит всей семьей, 3 миллиона взяли кредит. Обещали очень большие проценты – 35% в месяц, - сказала она.

В числе пострадавших – вместе с Аккенже – 17 тысяч человек. Все они поверили громким обещаниям – прибыль до 40% в месяц. Пострадавшие вспоминают, что в компаниях уверяли: это не пирамида. Мол, деньги вкладчиков инвестируют в организации поменьше и закупают на них криптовалюту. Для рекламы даже привлекали звезд казахстанской эстрады. И "фишка" сработала. Счет новой финансовой пирамиды рос стремительно. Общий ущерб оценили в 22 миллиарда тенге. В числе подозреваемых – 50 человек.

Следственно-оперативной группой МВД завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении руководителей ТОО "Гарант 24 Ломбард", "Еstate Ломбард", "Выгодный займ" и "Нур-Али Капитал" по фактам создания финансовой пирамиды. К уголовной ответственности привлечено 50 подозреваемых, из которых 33 с санкции суда заключены под стражей. В отношении остальных подозреваемых, учитывая характер и роль в преступлениях, применены домашние аресты и подписки о невыезде, - сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.

Еще шесть фигурантов находятся в бегах. Их объявили в розыск. В МВД поясняют: дело передадут в суд сразу после того, как все участники процесса ознакомятся с материалами.

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