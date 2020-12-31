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Четверо погибли при взрывных работах в Актюбинской области

Другие подробности трагедии выясняются.

Фото : tart-aria.info31 декабря 2020, 01:18

Трагедия произошла в шахте "Весенняя Аралчинская", передает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Как сообщили в ДЧС области, 30 декабря года в 21.21 в пожарную часть Хромтауского района поступило сообщение о том, что в ТОО "Актюбинская медная компания", на шахте "Весенняя Аралчинская", что в 30 км от поселка Коктау при проведении взрывных работ погибли четыре взрывника. На место сразу выехали спасатели.

На месте происшествия было четверо погибших, один человек пострадал. По поручению акима Актюбинской области Ондасына Уразалина для выяснения обстоятельств произошедшего в Хромтауский район выехал заместитель акима Актюбинской области Салимгерей Бекбергенов, также направлены сотрудники ДЧС, - сообщили в департаменте.

Другие подробности трагедии выясняются.


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