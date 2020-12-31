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Пациент скончался после прививки Pfizer - СМИ

На сегодняшний день неизвестных побочных эффектов не выявлено.

Фото : Liter.kz31 декабря 2020, 01:46

В социальных сетях и информационных платформах циркулируют сообщения о смерти 91-летнего человека в швейцарском кантоне Люцерн, который был вакцинирован против COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на сайт швейцарского надзорного органа за рынком лекарств

Через несколько дней после прививки 91-летний пациент с многочисленными серьезными ранее существовавшими заболеваниями умер в доме престарелых. Ни история болезни человека, ни острое течение его болезни не предполагают прямой причинно-следственной связи между вакцинацией COVID-19 и его смертью. Имеющаяся подробная информация указывает на то, что человек умер от естественных причин. Это было также отмечено в свидетельстве о смерти.

На сегодняшний день никаких неизвестных побочных эффектов в результате вакцинации против нового коронавируса не произошло.

В настоящее время нет никаких указаний на то, что профиль пользы и риска рассматриваемой вакцины должен быть обновлен.


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