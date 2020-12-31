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Впервые в истории курс биткоина превысил $29 тысяч

Криптовалюта подорожала на 5,2%.

Фото : itzine31 декабря 2020, 06:01

Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 5,2%, до 29 061 долларов, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Так криптовалюта обновила исторический максимум.

Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на четверг 06:05 по времени Нур-Султана.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, сейчас "добыта" большая часть биткойнов.


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