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Порошенко назвал себя автором спецоперации против россиян в Минске

Экс-президент Украины утверждает, что еще в 2018 году инициировал спецоперацию против граждан России.

Фото : РБК31 декабря 2020, 06:31

Экс-президент Украины Петр Порошенко выступил с утверждением, что еще в 2018 году он инициировал спецоперацию против граждан России, итогом которой стало задержание 33 россиян в Беларуси летом этого года, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Я хочу заявить, что еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, тогдашний Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции, - утверждал он в эфире программы "Большая политика" на украинском "Пятом канале".

Экс-президент считает срыв операции, целью которой в Киеве называли захват лиц, якобы причастных к авиакатастрофе "Боинга" в Донбассе в 2014 году, государственной изменой. Кроме того, он пообещал добиться привлечения виновных в этом к ответственности.


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