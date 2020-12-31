Врач назвал смертельно опасную ошибку при похмелье

Вареный картофель, холодец, суп, жирная и обильная пища могут помочь предотвратить похмелье.

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об ошибке, которая может стоить жизни при похмелье, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, к летальному исходу может привести поход в баню.

Что такое похмелье? Помимо всего прочего, это сильнейшее обезвоживание. Алкоголь —сильнейшее мочегонное средство, плюс еще была рвота, плюс это учащенное сердцебиение, плюс это очень большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. <…> Я понимаю — клин-клином. Грубо говоря, если ты выжил в бане, может быть, тебе полегчает. Но очень может быть, что ты потеряешь там сознание, а то и окочуришься, — рассказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1" .

Врач отметил, что единственный способ избежать похмелья — умеренность. Он считает, что в причинах этого состояния играет важную роль не вопрос "понижения или повышения градуса" (употребление алкогольных напитков разной крепости. — Прим. ред.), а количество выпитого.

Если вы перепьете больше количества нужного вам, похмелье у вас будет. Вы должны понимать, что 200 миллиграмм чистого спирта во всех руководствах — это смертельная доза этанола. <...> Если вы выпиваете такую дозу, вам ничего не поможет, — подчеркнул медик.

При этом специалист дал совет, как избежать сильного опьянения.

Если вы хотите меньше опьянять, то вам советую перед началом застолья за несколько часов выпить небольшое количество алкоголя, а потом еще и рюмку подсолнечного масла либо столовую ложку", — пояснил он.

Мясников также напомнил о продуктах, потребление которых во время застолья может помочь предотвратить похмелье. Среди них: вареный картофель, холодец, суп, жирная и обильная пища.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!