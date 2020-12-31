Как правильно вести себя с детской верой в Деда Мороза, рассказала психолог

Дед Мороз может быть и неким спасением для малыша, если в семье выдались сложные отношения.

Детский психолог Наталья Наумова рассказала ФАН, когда стоит знакомить ребенка с главным зимним волшебником и что делать, если ребенок вот-вот перестанет в него верить, сообщает zakon.kz.

Вера в новогоднее волшебство, Деда Мороза со Снегурочкой и другие чудеса этого праздника — традиции, которые нам прививают с детства. Поэтому, как отметила психолог Наумова, большое значение в этом вопросе имеет семья и окружение малыша. Нужно понимать, в рамках каких традиций воспитывается ребенок.

Если в детском саду и школе принято встречать новый год в классическом, общепринятом стиле, то и ребенка следует готовить к такому сценарию, иначе он почувствует себя не в своей тарелке. Иными словами, если вокруг все верят, дайте и своему ребенку поверить в это чудо», — объясняет эксперт.

По большому счету ребенку полезно верить в Деда Мороза. Ведь, как известно, зимний волшебник дарит подарки только послушным деткам. Благодаря этому, ребенок ставит перед собой маленькую детскую цель — вести себя хорошо и хорошо учиться. Кроме того, в его душе просыпается ответственность перед посторонним человеком.

Также Дед Мороз может быть и неким спасением для малыша, если в семье выдались сложные отношения. Вера в сказку и надежду делает малыша сильнее.

Если без Деда Мороза ребенок что-то не смог бы сделать, то вместе с ним он может чувствовать, что ему все по плечу. Это то волшебство, которое позволит ребенку почувствовать себя более уверенным и справиться с большими задачами, — говорит психолог.

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